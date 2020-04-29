الفيفا تتجه لمنع البصق في الملاعب بعد استئناف المباريات

متابعة بتجـــــــــرد: يتّجه الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، إلى منع “البصق” في الملاعب بعد استئناف المبارايات المعلّقة بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب البروفسور ميشال دهوغ رئيس اللجنة الصحية في فيفا.

فقد صرّح دهوغ لموقع “تيليغراف” أن لاعبي كرة القدم قد لن يكون بمقدورهم ممارسة عادة البصق قريباً، وأضاف: “هذه ممارسة شائعة في كرة القدم وليست صحية أبداً، عندما نستهل مباريات كرة القدم مجدداً، أعتقد أنه يجب تجنب هذا الأمر قدر الإمكان، يبقى معرفة ما إذا كان ذلك ممكناً”.

والسبب هو أنه بحسب الخبراء في عالم الفيروسات، تبقى الكريات اللعابية الحاملة للفيروس على أرض الملعب لعدة ساعات، لذا يمكن للبصق أن ينقل العدوى خلال المباريات.

لذلك تحدث ميشال دهوغ عن إمكانية فرض عقوبات على اللاعبين الذين يقومون بالبصق على أرض الملعب، وأشار: “يمكن للحكم أن يرفع بطاقة صفراء”.