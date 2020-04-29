ريهام سعيد تمدح شيرين رضا: “ساهمت في تغيير شخصيتي”

متابعة بتجــــــــرد: نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على “إنستغرام، مقطع فيديو من برنامج سابق لها أشادت خلاله بالفنانة شيرين رضا، مؤكدة انها قدمت الكثير من الشخصيات ونجحت في وقت قصير جداً.
وعلّقت على المقطع قائلة: “بتعلم منها ساهمت كتير في تغيير شخصيتي.. الكلام ده انا قلته هنا من ٨ سنين ولسه بقوله ومش صاحبتي ومعرفهاش ساعات ناس ما تعرفهمش بيكونوا إيجابيين في حياتك أكتر من اللي حواليك”.
وكان قد عرض لشيرين في دور العرض السينمائية مؤخراً، فيلم “رأس السنة”، وذلك قبل غلق دور العرض بسبب تفشي فيروس كورونا، ويشارك في البطولة إياد نصار، وبسمة، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف وإخراج محمد صقر.
وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد، في إطار من التشويق، ويظهر العمل شكل التغيرات التي طرأت على الطبقة الوسطى خلال الاحتفال بليلة رأس السنة.
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