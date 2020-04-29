محمد إمام في "الاختيار".. شهيد الحلقة الخامسة

حل الممثل المصري محمد إمام ضيف شرف على الحلقتين الرابعة والخامسة من مسلسل "الاختيار"، الذي يشارك في الماراثون الرمضاني الحالي، وبأداء متميز نجح في خطف أنظار الجمهور العربي الذي أثنى على دوره في العمل.

إمام جسّد دور النقيب "فتحي"، مسؤول عن أحد أكمنة منطقة العريش المصرية، وبروح فدائية تصدى لهجوم إرهابي ودفع حياته فداء لوطنه.

المشهد الذي قدمه محمد إمام كان مواجهة بين القوات المسلحة المصرية والعناصر الإرهابية، واستغرق عرضه على الشاشة 12 دقيقة، ونفذه بحرفية شديدة وأداء فني متميز أظهر مدى تأثره وتقمصه للدور.



وقبل استشهاد النقيب "فتحي"، تحدث مع زميلة البطل أحمد منسي قائد الكتيبة، الذي يجسد دوره أمير كرارة، وقال له جملة مؤثرة: "أنا لو مت قول لأمي ابنك مات راجل".

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عقب عرض الحلقة نشر محمد إمام صورته بالملابس العسكرية عبر حسابه على موقع "أنستقرام"، وأرفقها بتعليق: "رحم الله شهداء الوطن".

كما نشر الفنان أمير كرارة الصورة نفسها عبر حسابه على موقع "أنستقرام" أيضا، ووجه الشكر للممثل محمد إمام على مشاركته في العمل.



مسلسل "الاختيار" من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ويحكي قصة أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين البرث بمدينة رفح شمال سيناء، وشهد العمل مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل ماجد المصري وآسر ياسين.



