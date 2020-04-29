اللاعب البرازيلي نيمار معجب بـ سينتيا صامويل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر متابعة اللاعب البرازيلي “نيمار” لـ الممثلة اللبنانية سينتيا صمويل التي بدورها قامت بمتابعته أيضاً الأمر الذي اثار جدلاً بين المتابعين خاصة أن سينتيا أول شخصية عربية يتابعها نيمار.

وكانت سينتيا صامويل قد نشرت عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام صورة لها وقد ظهرت بلوك جديد وشعر أشقر قصير، بعدما اعتمدت الظهور بشعر بني طويل لفترة سنتين. وعلّقت سينتيا أنها اخفت اللوك الجديد عن الجمهور واحتفظت بالسر لمدة حوالي الشهرين مؤكدة أن الأمر متعلق بتصوير لدورها في عمل جديد كان من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني الحالي. وقد لاقت سينتيا تفاعلاً كبيراً بعد نشرها الصورة، حيث عبّر متابعوها وأصدقاؤها من الوسط الفني عن اعجابهم الكبير باللوك الجديد.

لوك سينتيا الجديد يأتي تماشياً مع دورها في مسلسل “من الآخر”، حيث ستلعب سينتيا فيه دور محامية عبر شخصية “تارا ماضي” التي سبق وأكدت أنها شخصية مميزة وستكون محط اعجاب المشاهدين. يذكر أن مسلسل “من الآخر” يضم نخبة من أهم نجوم الدراما في الوطن العربي منهم معتصم النهار وريتا حايك وهو من انتاج شركة “الصبّاح”.