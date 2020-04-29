شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر عن شخصيتها فى "فرصة تانية": "ريهام بتصعب عليا والله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة أيتن عامر جمهوره بصورة من مسلسل فرصة تانية الذى تشارك فيه، خصوصا لقطة المستشفى بعد محاوله انتحارها ودخولها المستشفى بسبب زياد "أحمد مجدى"، الذى طلقها وهى مازالت تحبه، وكتبت أيتن عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "ريهام بتصعب عليا والله".



آيتن عامر

كشفت أحداث الحلقات الـ5 الأولى من مسلسل "فرصة تانية" عن تطورات جديدة فيما يخص علاقة ملك – ياسمين صبرى، وزياد – أحمد مجدى، فى ظل محاولات الأخير للعودة إليها بأى طريقة بعد فسخ خطبتهما، وفى نفس الوقت علاقة زياد وريهام – أيتن عامر – الذى طلقها بعد زواج عام واحد فقط.

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وأظهرت الأحداث تناقضا بين شخصيتى ملك وريهام فى مسألة علاقتهما العاطفية وكرامة كل واحدة، خاصة بعدما رفضت ملك طلب كريم – عمر الشناوى الذى اعترف لها بحبه لها، حيث اعتبرت هذا الشعور ناتج عن الشكر والعرفان بالجميل الذى قدمته له بمساعدته فى إيجاد فرصة عمل، كما إنها تعلم أنه فشل فى حب قديم بسبب عدم قدرته على تلبية متطلبات خطيبته كما أنها ترفض أن تكون الفتاة التى ينسى بها حبه الماضى.

وفى الناحية الأخرى مازالت ريهام تصر على التواجد فى حياة زياد حتى بعد طلاقه لها، رغم ادراكها جيداً أنقلبه مازال مشغول بملك وأنه لم يكن يوماً يحبها وأنه تزوجها فقط بسبب مساومتها له بمؤخرا الصداق الذى يبلغ 2 مليون جنيه، حيث أنها تستمر فى التنازل عن كرامتها لا تمانع أن تكون الشخص الذى ينسى به حبه لملك وذلك ما أخبرته به صراحة، ليكون التناقض واضح فى شخصية ملك وريهام فى العلاقات العاطفية.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.