شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله: "لما كنا صغيرين" مش مكتوب لحد بعينه والمسلسل عاجبنى جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الناقدة ماجدة خير، الله إن هناك عملين دراميين نالا إعجابها خلال الموسم الرمضانى الجارى، وهما "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، و"بـ100 وش" بطولة نيللى كريم وآسر ياسين.

وأوضحت خير الله فى حديثها عن مسلسل "لما كنا صغيرين" فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن قصته جيدة والسيناريو متميز، قدم خلاله المؤلف أيمن سلامة شخصياته ببراعة، ولم يكن التركيز على شخصية واحدة كما روج البعض قبل بدء عرض العمل، مشيرة إلى أن الفنانة ريهام حجاج تقدم دورها بشكل جيد للغاية.

وتابعت خير الله، أن من عناصر الجذب فى مسلسل "لما كنا صغيرين" حالة التشويق منذ الحلقة الأولى ووقوع جريمة قتل لافتة إلى أن هذا النوع من الأعمال يجعلك تشك فى كل شخصيات الحكاية التى تكتشف من خلالها الجانى مع آخر حلقات المسلسل، فلكل شخصية مبرر للتخلص من الضحية، ويستعين بـ"الفلاش باك" لربط الخطوط الدرامية للمسلسل.

وأكدت خير الله أن محمود حميدة وخالد النبوى لهما شكل جديد ومختلف فى هذا المسلسل بجانب مجموعة من الشباب منهم؛ نبيل عيسى، وكريم قاسم، ومحمود حجازى.

واختتمت خير الله حديثها عن "لما كنا صغيرين" قائلة إن العمل يعالج العديد من القضايا خلال الحلقات، وصافة العمل بالثرى ، والإخراج بـ"الهايل" وأداء الممثلين بـ"الرائع".

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وفى حديثها عن مسلسل "بـ 100 وش" أشادت الناقدة ماجدة خير الله بالنص لما فيه من حيوية وذكاء، إذ يدور حول عمليات نصب حديثة فيها قدر كبير من الذكاء واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهذا النوع من الدراما يتطلب سيناريست واع وذكى .

أضافت خير الله أنها للمرة الأولى تشاهد نيللى كريم تقدم "كوميدى" ببراعة وكذلك آسر ياسين، ومنطقة الضحك خرجت للاختلاف بين الوسط الاجتماعى لكلا الشخصيتين، فآسر ياسين من مستوى اجتماعى عالى لكنه "مفلس" أما نيللى كريم من مستوى اجتماعى أقل لكنها طموحة .

يعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى ‎ ‎dmcالساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 ‏مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11:٠٠ مساء‎ .‎

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ‏ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد ‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن ‏سلامة وإخراج محمد على‎.‎

ويعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 7:45، مسلسل "بـ 100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.