شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خال الفنان أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان أحمد فهمي، خاله أحمد العطار، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.

ونشر أحمد فهمى، صورة لخاله الراحل، عبر حسابه على انستجرام، "خالي أحمد العطار في ذمة الله، الراجل ده ليه فضل كبير جدا عليا، عمره ما استخسر فيا حاجة، سواء كان معاه أو ماعهوش".

وأضاف: "مش لازم لما تموت تسيب لولادك فلوس كتير، بس ممكن تسيبلهم مواقف حلوة كتير مع ناس ومعاملات تخلي الناس دي كلها سند ليهم بعد ما إنت تمشي، الله يرحمك يا خالي".



أحمد فهمى

وفى سياق آخر يشارك الفنان أحمد فهمي، في بطولة المسلسل الكوميدي "رجالة البيت"، الذي يعرض على قنوات cbc، dmc، on وبطولته مع وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى

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تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "رجالة البيت" بمحاولة تيمون – أحمد فهمى – وبومبا – أكرم حسنى، فى البحث عن طريقة لشراء اللبان وأكمال التجارة فيه بعد حريق المخزون من قبل المعلمة سمارة – أيتن عامر – ليفاجئهم عيد – بيومى فؤاد – بأنه المستكاوى أكبر مصنع للبان وبدأ بالفعل فى تصنيعه وزراعته.

صدمة بومبا بعد إدمان ابنه شكرللبان وتسوس أسنانة ويحاول إقناع تيمون بتبطيل تجارة اللبان، بينما تعلم سمارة بما يحدث فى السوق والصنف الذى وضعه تيمون وبومبا فى السوق، وتذهب برجالتها لخطف المستكاوى من معمل اللبان الخاص به، وتتصل بتيمون وتساومه على والده عيد ويتفق معها على مقابلتها عند النداغة.

وذهبا تيمون وبومبا لفك أسر عيد من عند سمارة مقابل إعطائها البضاعة من النداغة، حيث قاما بتخزين اللبنان فى صفائح ويجداها فسدت وسط دهشة وذهول وذلك فى مشهد على طريقة ما حدث فى فيلم "العار" للنجوم نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمى، لينهار الثنائى تيمون وبومبا ويشت عقلهم.