شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي يستعيد ذكرياته مع فهمي وماجد وشيكو فى فيلم "ورقة شفرة" بصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد الفيشاوي، على استعادة ذكرياته بصورة من كواليس تصوير فيلم "ورقة شفرة" الذي شارك فيه ببعض المشاهد مع كلاً من الفنان أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، والذي طرح عام 2008، كأول فيلم كوميدي للثلاثي معاً.

ونشرالفيشاوي، صورة تجمعه مع شيكو وماجد وفهمي من كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب " اول فيلم للثلاثي مع أكرامي في فيلم ورقه شفرة".

وكان الفيشاوي قد شارك في بعض مشاهد الفيلم وقام بأداء أغنية الفيلم التي حملت اسم "ورقة شفرة"، وسرعان ما انتشرت في تلك الفترة.

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وانتهى أحمد الفيشاوى مع أبطال فيلم "الحارث" وذلك بعد فترة من انطلاق التصوير حيث شهد العمل عدة توقفات بسبب الظروف التي تمر بها مصر إضافة إلى انشغال عدد من الفنانين المشاركين فيه بأعمال أخرى في، ليتم استئناف التصوير مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في الأسبوعين الماضين وتم الانتهاء من آخر المشاهد.



الفيشاوي وفهمي وشيكو وماجد

فيلم الحارث" بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر في أولى تحاربه الاخراجية في الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.

وفى سياق آخر ينتظر أحمد الفيشاوى طرح فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" الذى انتهى من تصويره منذ فترة، والعمل قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى، وهو بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

أما ياسمين رئيس فعرض لها مؤخراً فيلم "لص بغداد" والذى انطلق في دور العرض يوم 22 يناير الماضى، وتشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام وفتحى عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن "توتا" وأمينة خليل وأحمد العوضى وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة سينرجى، كما ترتبط بتصوير فيلم جديد بعنوان "جارة القمر" مع زوجها المخرج هادى الباجورى.