شكرا لقرائتكم خبر عن "دار يا دار".. عاصى الحلانى يمتع جمهوره برائعة وديع الصافى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الفنان الكبير عاصى الحلانى، على مشاركة متابعيه بفيديوهات من غنائه، لتسليتهم فى وقت العزل المنزلى، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد القاتل.
ونشر الحلانى فيديو له يغنى أغنية "دار يا دار"، للفنان الكبير الراحل وديع الصافى عبر تويتر، وعلق علي الفيديو :"حبيت سمعكم أغنية أنا بحبها طبعاً من الحجر المنزلي يا رب تعجبكم دار يا دار، للفنان الكبير وديع الصافي ألحان المبدع بليغ حمدي داري الدمع يا عين داري ما تزديش الغيم في رب اسمه كريم ساعة المحن ستار راحوا فين فين حبايب الدار فين فين قولي".
ويبدو أن الفنان عاصى الحلانى يقضى وقتا لطيفا خلال العزل المنزلى، إذ ظهر فى فيديو نشره عبر حسابه الرسمى بتويتر يعزف على العود، ويقوم بغناء أغنية "وأنا مارق مريت"، فيما شاركه الغناء أفراد أسرته.
ونشرعاصى الفيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليه: "من الحجر المنزلي جزء صغير أثناء اللقاء المباشر على فيس بوك"، واختتم عاصى الفيديو، موجها رسالة لجمهوره، وقال:" لله لا يحرمكم السعادة، ولا يحرمكم الفرحة، وهدوء البال، والاستقرار الأسرى والعائلى".
وفى سياق آخر شارك الفنان عاصى الحلانى، جمهوره "فيديو" غنائه أغنية "فرصة عمر" على العود، وذلك خلال بقائه فى المنزل، خوفا من انتقال فيروس كورونا المستجد، حيث دائما ما يحث جمهوره الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
لم تكن المرة الأولى للنجم عاصي الحلاني على مشاركة جمهوره ومتابعيه بالغناء، ويحثهم على البقاء في المنزل، حيث شارك فيديو ظهر من خلاله زوجان يمكثان داخل منزلهما أمام شاشة تليفزيون كبيرة وكأنهم يجلسون على أحد الشواطئ.
وكتب الحلاني، عبر الفيديو الذي نشره سخرية من تفشي فيروس كورونا، "بزمن الكورونا عم نشوف العجائب، هيك بتعمل القعدة بالبيت وكرمال صحتك وكرمال عيالك خليك بالبيت".
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