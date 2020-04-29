شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد عباس يطرح دعاء " أبواب السما " بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد عباس دعاء دينى جديد بعنوان "أبواب السما" وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم وهو من كلمات وليد دسوقي، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع وميكس وماسترعمر إسماعيل.

من ناحية أخرى طرح محمد عباس مؤخرا أحدث أغانيه "يا كدابة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية ضمن أغانى الألبوم الجديد، الذى يحمل عنوان "شايفه أحلى"، والذى يتم طرحه على طريقة السينجل واحدة تلو الأخرى، وأغنية "يا كدابة" من كلمات عمر شرف، ألحان محمد عباس، توزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رءوف، ناى أحمد خيرى، جيتار أحمد حسين، قانون محمود عامر، طبلة عبادى.

الألبوم يضم عدة أغنيات متنوعة ما بين الرومانسى والدرامى، وهم: "شايفه أحلى، لا معلمة، وحشنى، السلام أمانة، موضوع كرامة، يا دى الشوق، يا كدابة، مليش نفس، يتدلل، شارع شارع، كان ياما كان".

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يذكر أن محمد عباس طرح أغنية "سيرة الحبايب"، وهى من كلمات سلامة على، وألحان شريف بدر، توزيع أحمد عبد السلام، ميكس وماستر خالد رؤوف، والكليب من إخراج خالد أبو غريب.