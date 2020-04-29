شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة لغز مسلسل "دهب عيرة" وسر وراء محاولة انتقامها من شقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة حلا شيحة فى مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة يسرا والذى يتم عرضه على قناتى cbc والحياة، حيث تقدم شخصية "فرح" أخت يسرا ومتزوجة من مصطفى درويش وتعمل دكتورة، وكشفت الحلقات السابقة عن طبيعة شخصية فرح خلال الأحداث إلا أن تصرفاتها غيرمفهومة من حلقة لأخرى وأصبحت لغز فى أحداث العمل.

ظهرت فرح فى البداية الأخت المحبة لأختها عهد – يسرا – ودائماً من تتواجد فى منزلها للاطمئنان عليها وعلى ابنها هشام – خالد أنور، وكشفت الحلقات بعد ذلك أن فرح تتظاهر بهذا الحب لاختها وأنها تتآمر لتدمير حياة ابن أختها هشام بعدما اتفقت مع شيرين – جومانا مراد – على مساعدة هشام فى ادمان الكوكاكين وهو بالفعل ما نجحت فيه.

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واستمرت فرح فى مخططاتها بعدما اكتشفت دهب ادمان ابنها هشام وبدأت فى التركيز معه وعلاجه فى المنزل، لتستغل فرح ما تتظاهر به فى علاقتها مع هشام، وتعطيه الكوكاكين فى محلول العلاج، لتظهر تساؤلات المشاهد حول الأسباب التى دفعت فرح لمحاولة الانتقام من أختها فى ابنها، وأن هذه الأسباب تسبب لغز كبير ستكشف عنها الحلقات المقبلة.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة، يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، جومانا مراد، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنى، وخالد أنور، وتيام مصطفى قمر، وسلوى عثمان، ومصطفى درويش ورمزى العدل، وإخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.







