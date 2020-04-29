شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر أفلام عرضت للراحل عرفان خان وأعمال توفى قبل تقديمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم الأربعاء الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وكانت أخر أدوار خان فى فيلم "Angrezi Medium"، الذى طرح يوم 13 مارس الماضى وحقق إيرادات وصلت إلى 80 ألف دولار عالميا، وتم إزالته من دور العرض بسبب إغلاقها، بينما كان لديه فيلمان في مرحلة ما قبل الإنتاج، وهما "Takadum" و "The Wicked Path"، اللذان كان من المفترض بدء العمل عليها بـ مجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا، كان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل (Life Of pi) و(Jurassic World)، وغيرهم حيث وصلت عدد أفلامه إلى 151 عمل.

وكان قد نشر الفنان الهندى عرفان خان تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) تؤكد إصابته بمرض نادر، وذكر موقع (ذا إنديان اكسبريس) أن الفنان يعانى من هذا المرض منذ حوالى أسبوعين.

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ولفت عرفان، فى تدوينته، إلى أنه دافع عن خياراته طول حياته لذلك فإنه لن يستسلم لهذه المحنة، مؤكدًا وقوف عائلته وأصدقائه بجانبه، واعدًا جمهوره بالكشف عن حقيقة مرضه خلال أسبوع أو عشرة أيام حينما يحصل على تشخيص قاطع.

وكان المخرج فيشال بهاردواج قد أعلن الشهر الماضى عن تأجيل فيلمه المقبل الذى يجمع عرفان خان وديبيكا بادوكون بسبب مرض بطليه.

ونعت النجمة بريانكا شوبرا، الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وشاركت بريانكا شوبرا صورة تجمعها بالنجم الراحل عرفان خان من أحد الأعمال الفنية التي تعاونا فيها، ونعته بكلمات مؤثرة بعد صراع مع المرض قائلة: " العالم سوف يتذكر دائما إرثك يا عرفان خان. لقد قاتلت مثل المحارب .. ارقد بسلام يا صديقي .. تعازي للعائلة".