شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يقدمون التعازى لكريم و أحمد فهمى لوفاة خالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الفن، تقديم التعازى إلى الفنانان أحمد وكريم فهمى لوفاة خالهما صباح اليوم الأربعاء، حيث كتب الفنان أكرم حسنى، قائلا:" نسألكم الدعاء بالرحمة لخال أحمد وكريم فهمي ولأهله وأحبائه بالصبر".

وكتب آسر ياسين ،" البقاء لله حبيبي،ربنا يرحمه ويصبركم "، و قالت الفنانة آيتن عامر، " البقاء لله ربنا يرحمه و يغفرله"، أما الفنانة هنا شيحة، قالت:" البقاء لله ربنا يرحمه ويصبركوا يا رب .. أنا لله وإنا اليه راجعون".

وكتب الفنان سليمان عيد، قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر"، وقال الفنان محمد محمود عبد العزيز،" ان لله وان اليه راجعون البقاء لله "، وكتب المخرج رامى إمام،قائلا: البقاء لله يا فهمى ربنا يرحمه و يغفر له و يصبركم"، وكتبت الفنانة دنيا سمير غانم، قائلة :"البقاء لله ربنا يرحمه "، وقال الإعلامى رامى رضوان، " حبيبي البقاء لله ربنا يتغمده بوافر رحمته ويسكنه فسيح جناته ويصبركم"، وكتب الفنان محمد عبد الرحمن، قائلا:" البقاء لله وربنا يرحمه يارب".

وفى سياق آخر يشارك الفنان أحمد فهمي، في بطولة المسلسل الكوميدي "رجالة البيت"، الذي يعرض على قنوات cbc، dmc، on وبطولته مع وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى

أما الفنان كريم فهمى، يشارك في بطولة مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما ، بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني .













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