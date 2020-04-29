شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب صورة.. تكهنات حول جنس مولود جي جي حديد و زين مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقف رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن التكهن بجنس المولود الذي تنتظره النجمة و السوبر موديل الشهيرة جي جي حديد و المغني العالمي زين مالك ، فبعد الكشف عن خبر حملها في شهرها الخامس وهو ما أعلنته بعد أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها الـ 25 و التي ظهرت بصور الاحتفال وهي ممسكة ببلونات باللون الفضي تحمل لونين من شريط الوردي و آخر من اللون الأزرق و ذلك أثناء عزلها الذاتي مع عائلتها في مزرعتهم في بنسلفانيا.

و لم يكن مفهوم في البداية و قبل الإعلان عن الحمل الحكمة من اللونين حتي أن البعض توقع انه امر روتيني للاحتفال بعيد الميلاد ، وبدأت سلسلة التكهنات بعد ساعات فقط من جي جي حديد حملها بطفلها الأول مع نجم فريق One Direction البالغ من العمر ( 27 عاما ) ، واليوم عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن جي جي حديد كانت تكشف في نفس يوم عيد ميلادها عن جنس مولودها وهو"صبي" وذلك كونها امسكت البالونه التي تحمل الشريط ذو اللون الأزرق .

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وكانت جي جي قد نشرت بعض الصور احتفالا بعيد ميلادها ولم يظهرعليها إطلاقا مظاهرالحمل بالرغم من تأكيد المواقع إنها في شهرها الخامس، حيث كانت ترتدي ملابس كاجوال بسيطة مكونة من " بلوزة " باللون الأسود و بنطلون جينر إضافة الي حذاء ذو تصميم انيق من مجموعة " Vagabond " سعرها 210 جنية إسترليني .