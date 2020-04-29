شكرا لقرائتكم خبر عن اشتقنا للأردن.. صبا مبارك: الله يرجع كل بعيد على بلده ويفك الأزمة على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة الأردنية صبا مبارك، عن فخرها بالجهود الأردنية فى التعامل بحزم وشفافية فى ظل الأزمة وتفشى وباء كورونا الجديد "كوفيد 19".

وكتبت صبا، فى تغريده عبر حسابها على تويتر: "اشتقنا للأردن، الله يرجع كل بعيد على بلده ويفك هالأزمة على خير، فخورين بكل الجهود اللى عم تنعمل فى الأردن وبحزم وشفافية التعامل.. شكرا!".





من ناحية أخرى، يعرض للنجمة صبا مبارك، ضمن سباق موسم رمضان الدرامى فى الخليج العربى، مسلسل "حارس الجبل"، للمخرج الأردنى سائد الهوارى، تأليف الكاتب حازم فضة، بطولة السعودى عبد المحسن النمر، صبا مبارك، منذر رياحنة وخالد القيش، ويقدم موضوعاً مختلفاً يروى قصص القبائل بكثير من التشويق، حيث يدور العمل فى عام أطلق عليها عام الموت الذى شهدت فيه المنطقة جوعاً وأمراضاً وجفافاً أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء، ورغم كل ما يعصف بشخصيات العمل يبقى للحب مكان، لنشهد على أجمل قصص الحب فى زمن النزاعات.

وكانت النجمة الأردنية صبا مبارك، تحدثت عن الأزمة التى تعيشها البشرية حاليا بسبب فيروس كورونا، وتعليمات كافة دول العالم لشعوبها بضرورة العزلة فى المنزل، لحين انتهاء الأزمة تماما، حيث أضفت على حديثها حزنا بسبب تصرفات الكثير فى حق الكوكب.

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ونشرت صبا مجموعة من الصور لها وقالت، غريبة الحياة.. بس واضحة وصريحة و بتعطينا علامات لنختار ما نقرأها .. سنين بنضل عايشين برات حالنا .. و عم نركض بالحياة.. و عم بنوسخ هالكوكب عالمهم و عالمش مهم.. و بلحظة بنفكرها مفاجأة، بتذكرنا الحياة انو التفاصيل مش بديهية .. و انو فش اشي بيتأجل.. الي ما بتعملو اليوم ممكن ما تقدر تعملو بعدين.. بدون اي تشاؤم بكرا مش مضمون.. و إذا بكرا كان عتمة بيجوز.. الي بنحبهم يروحو و يتركوا و الأسباب تتعدد.. أحلامنا بتسيطر عليها الأولويات.. وحدتنا بتزيد.. لانه ما تعلمنا نقعد مع حالنا.. و مع هيك و بنص هالجو الغائم عالانسانية.. فى احساس دافي عم بيقرب الناس من بعض كمان مرة بكل عزلتهم"

وتابعت، "رجعنا نشتاق ونشكر الله عالنعم البسيطة من الهوا والشمس للأكل الي في غيرنا مش ملاقيه للصحة... وكتير أشياء.. مش قصدي اكون كئيبة ابدا.. انا متأكدة اننا رح نتجاوز هالمحنة...بإذن الله.. وبس تخلص... نرجع كل فترة ونقعد مع حالنا ونبوس أهلنا ونمشي عالطريق ونشم هوا ونتطلع بعين الناس مش موبايلاتنا.. لكى لا ننسى"