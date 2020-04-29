شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين ناعيا عرفان خان:" فنان كبير وله تأثير على صناعة السينما العالمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب النجم آسر ياسين، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان عرفان خان، الذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، وغرد آسر ياسين عبر حسابه على تويتر، قائلا:" فنان كبير في الواقع مع تأثير كبير على صناعة السينما العالمية وداعا عرفان خان".



آسر ياسين

وتوفى اليوم الأربعاء الممثل الهندى عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وأكد متحدث باسم خان النبأ فى بيان مقتضب، وكان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة فى سينما الغرب وشارك فى عدد من الأفلام فى هوليوود مثل (لايف أوف باى) و(ذا نيمسيك).

ونشرالفنان الهندى عرفان خان، فى وقت سابق، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) تؤكد إصابته بمرض نادر، فيما ذكر موقع (ذا إنديان اكسبريس) أن الفنان يعانى من هذا المرض منذ حوالى أسبوعين.

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ولفت عرفان، فى تدوينته، إلى أنه دافع عن خياراته طول حياته لذلك فإنه لن يستسلم لهذه المحنة، مؤكدًا وقوف عائلته وأصدقائه بجانبه، واعدًا جمهوره بالكشف عن حقيقة مرضه خلال أسبوع أو عشرة أيام حينما يحصل على تشخيص قاطع.

وكان المخرج فيشال بهاردواج قد أعلن الشهر الماضى عن تأجيل فيلمه المقبل الذى يجمع عرفان خان وديبيكا بادوكون بسبب مرض بطليه.