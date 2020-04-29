شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى ضحكة فى مصر.. محمد رمضان يغازل نور اللبنانية فى مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم حالة الصراع والتدابير الإجرامية التى يديرها أخوة "رضوان البرنس" محمد رمضان للتخلص منه، إلا أنه يعيش نوعا آخر من الصراع بين بقائه ومرعاته لزوجته أم طفليه وحقوقها عليه وبين الحب القديم لنور اللبنانية "علا" جارته وشقيقة صديقه "حمادة"، والتى أوضحت أحداث المسلسل فى بدايته بأنها سبق أن رفضته لفارق السن بينهما وتزوجت ثم توفى زوجها وتزوجت بعده الزوج الثانى الذى طلقها عقب سرقة شقيقها "حمادة" له، واعترفت لوالدتها أنها لم تكن تحب طليقها وغير نادمة على تركه لها.

كما قام محمد رمضان "رضوان البرنس" بمساندة نور اللبنانية "علا" ووالدتها الفنانة صفاء الطوخى عقب طلاقها وحبس شقيقها "حمادة" حيث ينفق عليهما وساعد "علا" فى استعادة متعلقاتها الشخصية من طليقها.

وعندما شعر "رضوان البرنس" بحزن "علا" لعدم تمكنها من إيجاد عمل وعدها بمساعدتها وطلب منها أن يشاهد ضحكتها التى سيكون محظوظ بها صاحب العمل، لترتسم الابتسامة على وجهها ليعلق: "ربنا يديمها عليكى.. أحلى ضحكة فى مصر"، وبالفعل قام بمساعدتها للعمل بأحد الفنادق الكبرى عن طريق مدير الفندق الذى يعد أحد زبائنه وعلق على ضحكتها عقب قبولها للعمل وشكرها له بأنها قد شكرته وشكرت كل مصر بهذه الضحكة.

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وعقب مواجهة نجلاء بدر "لبنى" لزوجها "رضوان البرنس" و"علا" وطلبها من صفاء الطوخى أن تبعد ابنتها عن زوجها وتزايد شكوكها تجاه تعلق زوجها بعلا، قامت الطوخى بسؤال رضوان عن سبب مساعدته لهم هل بسبب أنها في منزلة والدته ونجلها صديقه أم أنه رجع لحبه لـ"علا" .. ليفاجئها محمد رمضان قائلا "علشان زى أمى وعلشان صديقى.. لكن عمرى ما بطلت أحب علا علشان أرجع أحبها".

"البرنس" مسلسل اجتماعى تشويقى يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.