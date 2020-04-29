شكرا لقرائتكم خبر عن "رجالة المنسى" .. وصلة إشادة بين بطلى مسلسل "الاختيار" على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مسلسل الاختيار لم ينجح جماهيريا ونقديا فحسب، ولكنه نجح أيضا فى اعادة اكتشاف الفنانين المشاركين به بشكل آخر، حيث ظهر أغلب نجوم المسلسل فى حالة متميزة، وهو ما وضح فى الحلقات الأولى من عرضه .

الفنان الشاب كريم عبد الجواد، نشر صورة عبر حسابه على "انستجرام"، تجمعه بالفنان محمد عز، وهو بزى القوات المسلحة فى مسلسل "الاختيار"، وعلق عليها، "محمد عز انت اكتشاف .. بحبك ياصاحبى"، ليرد عليه عز قائلا فى التعليقات، "انا اللي بحبك والله يا صاحبي يا رب دايما متجمعين في الخير"



كريم ومحمد عز

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وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، من إنتاج شركة سينرجى، أحداثا متتالية، حيث بدأت الحلقة بالهجوم الإرهابى على الكتيبة 103 فى شمال سيناء، ووصل الدعم من الضابط منسى ورجاله بعد أن أصيب واستشهد عدد كبير من الجنود، لتدور معركة نارية بطلقات الرصاص والمدافع الهاون والدبابات، وخلال مشهد مؤثر استشهد النقيب فتحى – محمد إمام، وقام منسى ورجاله بتصفية الإرهابيين، حتى أن الدعم الجوى وصل وضربت الطائرات الحربية موقع الإرهابيين قبل فرارهم وقتلتهم جميعاً.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة فى دراما رمضان هذا العام.