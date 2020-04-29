شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين ينشر صورة الضابط على الذى جسد دوره فى مسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسد النجم آسر ياسين، شخصية أحد أبطال القوات المسلحة بمسلسل "الاختيار"، الذين شاركوا في الحرب على الإرهاب بسيناء، وظهر في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار" كضيف شرف بجانب بطل العمل أمير كرارة، وشارك آسر ياسين على حالته الخاصة بموقع "انستجرام"، صورة الشخصية الحقيقة التي أدى دورها في مسلسل الاختيار، وعلق قائلا: "النقيب على الزيني اللي كان ليا الشرف إني أقوم بدوره في الاختيار".



صورة البطل الحقيقى الذى ادى دوره اسر ياسين

وكانت قد شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض على قناة ON، أحداث متتالية، حيث يتذكر عشماوى طفولته وهو فى الطائرة متوجهًا إلى سوريا، والتعاليم التى كان يتلقاها من والده فى الصغر، وبث سموم الفكر السلفى فى أذهانه، فضلاً عن معاقبته عندما حاول أن يتحدث مع فتاة من سنه.

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وداهم المنسى وجنوده بجانب قائد سلاح المظلات الضابط إبراهيم "إياد نصار" الخلية الإرهابية بخطة محكمة للقبض عليهم، حيث بدأوا فى تصفية الحراس، وخلال المداهمة في أحداث المسلسل قتل التكفيرين الضابط "على" - آسر ياسين.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.