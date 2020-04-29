شكرا لقرائتكم خبر عن أنا مش هسكت.. رضوى الشربيني توجه رسالة لأيتن عامر و ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإعلامية رضوي الشربيني رسالة لكل من النجمتين ياسمين عبد العزيز و أيتن عامر، بعد أدوارهما فى مسلسلات رمضان الحالية، حيث نشرت فيديو عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليه :" مسلسلات رمضان عايزه مننا ايه????وأنا مش هاسكت".

وعلقت رضوي الشربيني لأيتن عامر على دور ريهام الذي تجسده في مسلسل "فرصة تانية"، وطالبتها بحفظ كرامتها قائلة :"ايه يا أيتن..ايه اللي عاملاه يا ده يا ماما.. بقالي 5 أيام شايلة على قلبي وساكتة وبقول بنتنا وهتعقل.. بنتنا مبتعقلش، في الحلقة الأولى خطفتيه من البنت، التانية روحتي طلبتى الجواز منه قولنا يمكن عندها اعتقاد بالمساواه بين الرجل والمرأة عشان متضيعش وقت".

وتابعت: "قالك انتي طالق، وانا ندمت أني اتجوزتك، تقومي تردي عليه تقوليلو أنت بتطلقني عشان تثبتلي أنك بتحبني، لا حبيبتي مكناش بنلعب بولة ستيميشن وهو خسرك ده طلقك، ده يستاهل قلة على وشه وقله بعد ما يمشي".

وعلقت الفنانة أيتن عامر على الفيديو :قائلة "هتموتيني... بحبك يارودي... لا ده انا أعمل مسلسل مخصوص نجيب حق ريهام فيه".

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و "فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

كما وجهت رسالة لياسمين عبد العزيز بخصوص شخصية غالية في مسلسلها "ونحب تاني لية" تطالبها فيها بتجاوز أزمتها وأن تدخل في علاقة الحب الجديدة.