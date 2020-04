شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحضير للجزء الثالث من فيلم Now You See Me بالرغم من تفشي فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على سلسلة أفلام الحركة Now You See Me، عن بدء تصوير الجزء الثالث من السلسلة، في الأسابيع القليلة القادمة، بالرغم من توقف النشاط وغلق الكثير من الاستوديوهات تنفيذاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وبالرغم من تأجيل الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية بسبب الفيروس القاتل، إلا إن الشركة المنتجة لسلسلة أفلام الحركة Now You See Me، أعطت الضوء الأخضر لتصوير الجزء الثالث الجديد بعد إتمام الاتفاق مع الكثير من الممثلين.

5ea930daf09ac.image Advertisements وجاء الجزء الثانى من فيلم "Now You See Me" بعد نجاح الجزء الأول من العمل الذى كان بمثابة المفاجأة لجميع صناعه، والفيلم بطولة دانيال رادكليف، مورجان فريمان، ليزى كابلان، جيسى ايزنبيرج، مارك روفالو، ديف فرانكو، ودى هارلسون، مايكل كين، سانا لاثان، وهنرى لويد، إخراج جون تشو إم. وتدورأحداث الفيلم حول عمليات الخداع البصرى وأعمال الخفة، حيث يواجه الفرسان الأربعة قطبا كبيرا من أقطاب التكنولوجيا والذى يحاول استغلالهم من أجل تحقيق مصالحه، وعليهم تبرئة أنفسهم أمام المجتمع من الشائعات والأكاذيب وتوضيح حقائق الأمور والمسئول عنها من خلال عرض أخير. ومن المقرر أن يستكمل الفيلم الجديد ببطولة النجوم، دانيال رادكليف، مورجان فريمان، ليزى كابلان، جيسى ايزنبيرج، مارك روفالو، ديف فرانكو، ودى هارلسون، مايكل كين، سانا لاثان، وهنرى لويد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء التحضير للجزء الثالث من فيلم Now You See Me بالرغم من تفشي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.