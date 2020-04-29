شكرا لقرائتكم خبر عن من هن المطربات المؤثرات على الساحة الموسيقية في رأي دوا ليبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من أن النجمة العالمية دوا ليبا تعتبر وجه جديد علي الساحة الغنائية إلا إنها استطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات و كانها تتواجد علي الساحة منذ سنوات طويلة، ولأنها تضع كل تركيزها في عالم الموسيقي و الغناء استطاعت دوا ليبا أن تضع بصمة من ذهب يشد بها كل المعنيين بالموسيقي من شتي أنحاء العالم .

ففي الشهر الماضي اطلقت دوا ألبومها الغنائي " Nostalgia Future " و الذي وصفه الكثيرين بأنه ممتع و جاء إطلاقه وسط جائحة فيروس كورونا " covid19 " ، و كانت تعمل باجتهاد علي الترويج لألبومها الجديد من منزلها في لندن ، حيث عكست دوا تجربتها كنجمة بوب شعبية وكشفت أنه كان عليها أن تعمل بجد أكبر لتؤخذ على محمل الجد كفنانة.

فقد أكدت دوا ليبا أنه من الضروري ان تعمل نجمات البوب " النساء " بجد أكبر لكي يؤخذوا على محمل الجد في صناعة الموسيقى و يستطيعوا تحقيق نجاحات ملحوظة ، فحسب عدد من الواقع الفنية قالت دوا ليبا البالغة من العمر 24 عاما : "يجب على مغنيين البوب ، وخاصة النساء ، العمل بجد لأخذهن على محمل الجد ، فعليكي أن تعملي بجد أكثر لكي يعتقد الناس حقا أن هذه هي كلماتك ، وأن هذه هي رؤيتك ".

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وعن أكثر النجمات النساء تأثيرا في صناعة الموسيقي أكدت دوا ليبا أن كانت هناك عدد من النساء المؤثرات واللاتي يمتلكن قوة مذهلة في صناعة الموسيقى و أبرزهم مادونا و بينك و جانيت جاكسون و اليشيا كيز و غيرهن .

يذكر أن بالرغم من مواجهة النجمة العالمية دوا ليبا صراع ومشكلات مع أحدث ألبوم غنائي لها وهو "Nostalgia Future"، بدءا من إطلاق الألبوم وسط الحجر الصحي خوفا من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلي أنه تم تسريب الألبوم في 25 مارس، وهو ما أجبرها لاطلاقه رسميا بعد عدة أيام من تسريبه وقبل أسبوع واحد من موعد إصداره المخطط له في 3 أبريل و بالرغم من كل ذلك إلا أن النجمة البالغة من العمر ( 24 عاما ) تحصد الكثير من النجاحات بالالبوم الجديد، وآخر النجاحات التي حققها "Nostalgia Future" هو احتلال الالبوم المركز الأول في أستراليا لهذا الأسبوع على الرسم البياني الوطني "national chart"، وذلك حسب عدد من أهم وأشهر المواقع الفنية الشهيرة ومن ابرزها "بيلبورد" و"نويز".