رغم "الـصلع"..أحمد السقا يستعين بمصفف شعر في برنامجه

في ظاهرة غريبة من نوعها، استعان الفنان أحمد السقا في برنامجه الرمضاني "اغلب السقا"، بمصفف شعر ومساعد للمصفف، بالرغم من أنه ظهر في حلقاته بدون شعر. وقام متابعو البرنامج وروّاد مواقع التواصل الإجتماعي بالسخرية من الحدث بتغريدات مختلفة على موقع التدوينات القصير "تويتر" Advertisements برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم،وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي. غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم،وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

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