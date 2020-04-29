مهرجان بكين السينمائي يلجأ للإنترنت بسبب فيروس كورونا

قرر مهرجان بكين السينمائى الدولى نقل عروض الأفلام هذا العام من شاشات السينما إلى الإنترنت، وذلك وسط جهود الصين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت اللجنة المنظمة للمهرجان السينمائى، فىبيان اليوم الأربعاء، أن عروض الأفلام في المهرجان ستعرض على منصة الفيديو على الإنترنت iQiyi خلال عطلة عيد العمال التي تستمر خمسة أيام (من 1 حتى 5 مايو) تحت عنوان "عروض الربيع على الإنترنت".
وتأجل مهرجان (بكين) السينمائي الدولي العاشر تأجل، بسبب وباء فيروس (كورونا) المستجد، بعد أن كان من المقرر إقامته في الفترة من 19 إلى 26 أبريل.
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