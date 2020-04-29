مشاهدة.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 19 التاسعة عشر "عودة تورغوت وسنغور تكن"

اعتاد جمهور المسلسل عرض الحلقة مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إلا أن الحلقة 19 لن يتم تغيير موعدها بعد مطالبات عدة من قبل الجمهور على صفحات المسلسل على التواصل الاجتماعي نظراً لأن هذا الموعد يتزامن مع موعد الإفطار في كثير من الدول العربية.

من المنتظر أن تشهد الحلقة 19 أحداثا مشوقة سوف ينفذ البطل المهمة التي وكلت إليه من قبل أصحاب اللحى البيضاء، وفي الإعلان الثاني للحلقة ظهر رفيق الدرب الذي سوف يرافق عثمان في هذه المهمة وهو سنغور تكين الأخ الأكبر لأرطغرل.

كما سوف تشهد الحلقة التاسعة

Advertisements

عشرة من قيامة عثمان مواجهة حماسية بين دوندار وعثمان، حيث شاهدنا في الإعلان عودة المؤسس إلى القبيلة، بعد أن علم خطة علي شار وعمه من أجل خطف الأميرة أديلفا، والتي سوف يتمكن عثمان من الحفاظ عليها.

لمتابعة ومشاهدة الحلقة 19 من مسلسل عثمان ( اضغط هــنـــــا ).

لمتابعة ومشاهدة الحلقة 19 من مسلسل عثمان ( اضغط هــنـــــا ).

لمتابعة ومشاهدة الحلقة 19 من مسلسل عثمان ( اضغط هــنـــــا ).

اعلان الحلقة