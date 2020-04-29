بالصور.. محمد رمضان يعترف بحبه لنور اللبنانية ويغازلها قائلاً: "أحلي ضحكة في مصر "

رغم حالة الصراع والتدابير الإجرامية التي يديرها اخوات "رضوان البرنس " محمد رمضان للتخلص منه إلا أنه يعيش نوع آخر من الصراع بين بقائه ومرعاته لزوجته أم طفليه وحقوقها عليه وبين الحب القديم لنور اللبنانيه "علا" جارته وشقيقة صديقه "حمادة".

والتي اوضحت أحداث المسلسل في بدايته بأنها سبق ان رفضته لفارق السن بينهما وتزوجت ثم توفي زوجها وتزوجت بعده الزوج الثاني الذي طلقها عقب قام شقيقها "حماده" بسرقته واعترفت لوالدتها أنها لم تكن تحب طليقها وغير نادمه علي تركه لها.

كما قام محمد رمضان "رضوان البرنس" بمساندة نور اللبنانية "علا" ووالدتها الفنانة صفاء الطوخي عقب طلاقها وحبس شقيقها "حمادة"،وينفق عليهما وساعد " علا"

في استعادة متعلقاتها الشخصية من طليقها.

وعندما شعر " رضوان البرنس" بحزن "علا" لعدم تمكنها من إيجاد عمل وعدها بمساعدتها وطلب منها أن يشاهد ضحكتها التي سيكون محظوظ بها صاحب العمل .. لترتسم الابتسامة على وجهها ليعلق: "ربنا يديمها عليكي .. أجمل ضحكة في مصر".

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وبالفعل قام بمساعدتها للعمل بأحد الفنادق الكبري عن طريق مدير الفندق الذي يعد أحد زبائنه وعلق علي ضحكتها عقب قبولها للعمل وشكرها له بأنها قد شكرته وشكرت كل مصر بهذه الضحكة .

وعقب مواجهة نجلاء بدر "لبنى" ل زوجها "رضوان البرنس"

و"علا "وطلبها من صفاء الطوخي أن تبعد ابنتها عن زوجها وتزايد شكوكها تجاه تعلق زوجها ب علا.. بعدها قامت الطوخي بسؤال رضوان عن سبب مساعدته لهم هل بسبب انها في منزلة والدته ونجلها صديقه أم انه رجع لحبه لـ "علا" .. ليفاجئها محمد رمضان قائلا :" علشان زي امي وعلشان صديقي .. لكن عمري ما بطلت احب علا علشان ارجع أحبها".

البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجي.