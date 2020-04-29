صفاء أبو السعود تعود للظهور بعد غياب-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - غابت الممثلة المصرية المعتزلة ​صفاء أبو السعود​ عن الأضواء لمدة طويلة وكانت أطلت العلن للمرة الأولى منذ سنوات خلال مشاركتها مع وزيرة الثقافة المصرية بتسليم جوائز المسابقة الثالثة الخاصة بالأطفال في ختام المهرجان القومي للمسرح في أيلول سبتمبر من العام الماضي، وعادت وظهرت أيضاً لدى حضورها وزوجها رجل الأعمال السعودي ​​صالح كامل​​ مسرحية "3 أيام في الساحل"، من بطولة الممثل الكوميدي ​​محمد هنيدي​​.، كما كان لها مشاركة في احد حفلات الزفاف.

وبعد سنة من الاحتجاب ظهرت أبو السعود من جديد خلال شهر رمضان الحالي في إعلان لأحد المستشفيات، وعلقت الإعلامية ​بوسي شلبي​ على ظهور أبو السعود في الإعلان، على حسابها الخاص بـأحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "ظهور صفاء أبو السعود في إعلان مستشفي الناس أسعدني كنتي وحشاني صفاء أبو السعود".

و.تعد الفنانة صفاء أبو السعود صاحبة أشهر أغنية للاحتفال بالعيد، وهي أغنية "أهلاً بالعيد"، وكان زواجها من الشيخ صالح كامل هو السبب الأول والرئيسي لغيابها عن الساحة الفنية.

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