خاص الفن - نادية الجندي ونبيلة عبيد تغادران لبنان في هذا التاريخ

ميرنا وليد - بيروت - ↵

تعود النجمتان ​نادية الجندي​ و​نبيلة عبيد​ من لبنان يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد انتهائهما من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "سكر زيادة" الذي يتم عرضه بشكل حصري على قناة mbc مصر، حيث يستمر تصوير المشاهد الاخيرة من العمل في الوقت الحالي.

وتوقف المسلسل أسبوعين بسبب الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا وقرار ايقاف تصوير جميع الأعمال الفنية فى لبنان إلا أن التصوير عاد مرة بعد مواقفة الجهات المسؤولية مع شروط الالتزام بالاجراءات الوقائية وتقليل عدد الأشخاص فى مكان التصوير ليتم استكمال العمل وعرضه فى شهر رمضان الجارى.

مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندي نبيلة عبيد للمرة الأولى بعد سنوات من المنافسة في السينما خلال الثمانينيات، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls" وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل احسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

مسلسل "سكر زيادة" يشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، وتضم قائمة ضيوف الشرف أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبد العزيز، انجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هانى