الموت يفجع أحمد فهمي

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري ​أحمد فهمي​ وفاة خاله أحمد العطار اليوم الأربعاء.

ونشر صورة له ونعاه بكلمات مؤثرة على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وكتب :"خالي أحمد العطار في ذمة الله، الراجل ده ليه فضل كبير جدا عليا، عمره ما استخسر فيا حاجة، سواء كان معاه أو ماعهوش".

وتابع: "مش لازم لما تموت تسيب لولادك فلوس كتير، بس ممكن تسيبلهم مواقف حلوة كتير مع ناس ومعاملات تخلي الناس دي كلها سند ليهم بعد ما إنت تمشي، الله يرحمك يا خالي".

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