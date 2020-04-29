بسمة بوسيل تعود للغناء وتطرح "إيلا راح الغالي"

ميرنا وليد - بيروت - بعد ان اعتزلت الفن على اثر زواجها من الفنان تامر حسني عادت الفنانة المغربية ​بسمة بوسيل​ لتطرح أغنية جديدة لها باللهجة المعربية تحت عنوان “إيلا راح الغالي” عبر قناتها الخاصة على يوتيوب وحقّقت أكثر من 462 ألف مشاهدة. الاغنية ليست خاصة بها بل هي cover وليست المرة الاولى التي تصدر فيها اغنية لفنان آخر فسبق ان غنت اغنية زوجها "كفاياك اعذار" ونشرتها على قناتها وحققت حوالي 44 مليون مشاهدة وقتها وعبّر محبوها عن اشتياقهم لصوتها الذين احبوه خلال مشاركتها في برنامج "ستار اكاديمي"

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