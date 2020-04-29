راغب علامة:"هذه حال من يحكمونا..بلا شرفْ"

ميرنا وليد - بيروت - علّق الفنان اللبناني ​راغب علامة​ كعادته على الأوضاع السياسية والإقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"الإنسان الشريف والصادق والمحترم لا يمكن أن يقبل إتهام أي أحد له بالسرقة حتى ولو أعطوه مال الدنيا ،كرامته أغلى عليه من أي شيء".

وأضاف:"بينما الحرامي والنصّاب والكاذب وقليل الأمانة لو اتهمته بأبشع الإتهامات ولو بصقت على وجهه ليل نهار سيضحك ويقول لك :هذا المطر ! هذه حال من يحكمونا .بلا شرفْ".

وكان عبّر علامة عن دعمه لرئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، بعد البيان الذي تلاه بعد إنتهاء جلسة الحكومة، ووصفه بالبطل.

وكتب: "أول موقف حكّ الركاب لرئيس الحكومة حسّان دياب ... موقف قوي وصريح وشفاف ... حسّان دياب وقفتك اليوم وقفة رئيس حكومة بطل ، هذا الموقف الذي ننتظره لنعرف الحقائق التي يحاول عدد كبير من المسؤولين اخفائها عن المواطنين لأنهم شركاء في سرقة مال الشعب والحساب آتٍ ,لأن الله شايف وعارف".