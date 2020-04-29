ناشطة سعودية تهاجم هند القحطاني وتتهمها بالالحاد!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:13 مساءً - هاجمت الناشطة السعودية فتو العقيل هجومها الشرس على غريمتها هند القحطاني وشككت في ديانتها، مؤكدة أن الأخيرة لا تريد الاعتراف بإلحادها خوفا على الإعلانات.

وقالت العقيل عبر حسابها بتويتر: “بدعس كل ما يستخف بعقول المسلمين أمثال عجوز الغابرين وأشكالها واضح عليها صيام رمضان وهي تتسكع في الشوراع والله يوم قلت ملحدة”.

وأضافت: “أنا عند كلامي، حسبي الله عليك جالسة تكذبين أنك مسلمة وأنت مكياج كامل وإحنا بالشهر الفضيل وخايفة تقولين إنك ملحدة عشان الإعلانات لعنة الله عليك”.

كما نشرت فتو العقيل مقطع فيديو للكاتب سعود ال فرحان والذي هاجم بدوره هند القحطاني قائلا بأنه يصنفها “من المرضى النفسيين الخطيرين والتي قد تؤذي نفسها وتؤذي اولادها”.