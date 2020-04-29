شاهد.. حلا الترك تثير الجدل بهذه الصورة الجريئة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:13 مساءً - تعرضت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك لهجوم شديد من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو انتشر لها من كواليس إحدى برامج الطهي.

فقد ظهرت حلا الترك في الفيديو لحظة التقاطها صورة وضعية وصفها الجمهور بالجريئة، وأطلت الفنانة البحرينية بالفيديو مُرتدية قفطانا باللون الأخضر، إلا أن طريقتها استفزت المشاهدين وعرضتها للهجوم، واتهمها الجمهور بتعمد الإثارة ولفت الأنظار.

من ناحية أخرى، حلت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك ضيفة على برنامج “سهرانين” الذي تقدمه الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور إلى جانب الفنان المصري أحمد فهمي، ولكن عن بعد بسبب الأوضاع التي يعيشها العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدمت الترك أغنيتها “ممنوع اللمس” مع فرقتها بتوزيع جديد، ولكن كل من منازله، وتفاعل الجمهور مع ظهور الترك اللطيف والخفيف، فيما أشاد البعض بظهورها واعتمادها الجدلة لشعرها وبساطة المكياج، مُعتبرين أنها لأول مرة منذ فترة تظهر ببراءتها التي اعتاد عليها الجمهور منذ ظهورها الأول وهي طفلة في برنامج المواهب اراب غوت تالنت.

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