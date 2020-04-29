شاهد رضوى الشربيني توجه رساله قاسية لآيتن عامر..وياسمين عبد العزيز!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:13 مساءً - نشرت أمس الإعلامية “رضوي الشربينى” مقدمة برنامج “هي وبس” والمعروفة بتحيزها الشديد للمرأة وقضاياها؛ فيديو من خلال صفحتها الرسميه بموقع “فيسبوك” توجه فيه رسالة لكل من آيتن عامر وياسمين عبد العزيز.

حيث وجهت رسالتها الأولي لآيتن عامرعن دورها في مسلسل “فرصة تانية” الذي تشاركه البطولة مع ياسمين صبري وأحمد مجدي حيث تجسد شخصية ريهام ، تناشدها فيها بأن تحفظ كرامتها وتنسى البطل الذي لا يريدها ولا يحبها وأعطت لها فرصة خلال الـ 25 حلقة المقبلة أن تتراجع عن افعالها او تنتقم من البطل.

أما رسالتها الثانية وجهتها للفنانة ياسمين عبد العزيزعن دورها في مسلسلها “ونحب تاني لية” الذي تجسد فيه دورغاليه، حيث تطالبها فيها أن تدخل في علاقة الحب الجديد وتتجاوز أزمتها بعد الطلاق.

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