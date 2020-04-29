شاهد.. هيا الشعيبي تطالب بإغلاق تويتر: “لمتى هذه الحمامة الزرقاء”

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:13 مساءً - ردت الفنانة الكويتة هيا الشعيبي على الإنتقادات التي طالت بسبب أعمالها الكوميدية مطالبة بإغلاق موقع تويتر في الكويت.

ونشرت “هيا الشعيبي” مقطع فيديو لها تطالب الحكومة الكويتية بإغلاق “تويتر ” ، قائلة : أتمنى من حكومتنا يسكرون تويتر” وتابعت “خلونا نشوف شو بصير اذا تسكر تويتر على الاقل الانستغرام بلوك مع السلامة الكلام الذي لا يعجبنا سنابشات نفس الشغلة بلوك ومع السلامة بس تويتر الى متى هذه الحمامة الزرقاء ترى انا احب الطيور بس هذه الزرقاء ما احبها نهائيا”.

وواجهت “الشعيبيي ” انتقادات حادة وسخرية من بعض مشاهدها الكوميدية ، إذ قدمت في رمضان الحالي مسلسلين كوميديين هما “مليار ريال ” ، و”سواها البخت ” .