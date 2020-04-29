فيفي عبده تحتفل بعيد ميلادها الـ 67 بإطلالة ساحرة.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:13 مساءً - احتفلت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده بعيد ميلادها الـ67، وهى من مواليد المنوفية واسمها الحقيقى عطيات عبد الفتاح.

وأطلت فيفي عبده بهذه المناسبة على متابعيها على انستغرام بإطلالة ساحرة حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه بفستان أنيق مكشوف الكتفين.

وكشفت فيفي عبده ان الفستان من تصميم اللبناني فؤاد سركيس أما مجوهراتها فمن خبير المجوهرات عريان فهيم.

يذكر ان فيفي عبده تخوض حاليا اولى تجاربها في عالم المقالب وذلك من خلال برنامج “خلي بالك من فيفي” الذي يذاع على قناة “mbc مصر”.