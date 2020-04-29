شاهد زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها من كواليس تصوير ” النهاية “

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:13 مساءً - نشرت زوجة الفنان يوسف الشريف، الكاتبة ومصممة الأزياء “”إنجى علاء، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، من كواليس تصوير مسلسل “النهاية” مع زوجها النجم يوسف الشريف بطل العمل، ويظهر بها وهو يرتدي ملابس الروبوت زين.

وكتبت إنجي تعليق علي الصوره ف قالت:”من كواليس تصوير مسلسل النهاية “. وانهالت التعليقات المشيدة بأداء أبطال العمل و المهنئة بنجاحه، من متابعيها ومحبي الفنان يوسف الشريف.

ويُذكر أن مسلسل “النهاية” فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سميرعاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى للمنتج “تامر مرسي” ويشارك فى بطولته نخبة من الفنانين، كالنجم عمروعبد الجليل وسهر الصايغ وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى، وآخرين .