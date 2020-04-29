خاص – نادين نجيم تنجو من جنون رامز جلال.. إليكم الحكاية كاملة

متابعة بتجــــــــرد: أثار تعليق النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، ضجة كبيرة على المواقع الإلكترونية، خاصةً أن نجيم ألمحت من خلال ما قالته إلى أن رامز حاول أن يوقع بها لكنه لم ينجح.

وقد علمنا من مصادر خاصة بموقعنا أن نادين بالفعل تلقت أكثر من دعوة للمشاركة في برامج رامز جلال خلال السنوات الماضية، لكنها كانت في كل مرّة تعتذر عن المشاركة.

وفي العام الحالي تلقت نادين أيضًا دعوة للمشاركة في برنامج جديد يقدّمه رامز، وفكرته بعيدة عن برامج المقالب التي اعتاد تقديمها، وكانت على وشك الموافقة، إلّا أن الظروف تسارعت ووقعت أزمة كورونا، وهو ما حال دون مشاركتها، ففشلت مخططات رامز جلال للإيقاع بنادين من جديد.

وكانت نادين نجيم قد علّقت على برنامج “رامز مجنون رسمي” من خلال تغريدات نشرتها عبر حسابها في موقع “تويتر” حيث كتبت: “لو كنت مع رامز جلال كنت رحت غيبوبة لحد ما خلصت الحلقة أكيد “، ورداً على مدى استعدادها للمشاركة في هذه التجربة غردت: “يا ربي دخيلك ولا ممكن أعملها لاء لاء لاء. هيدا اسمه عذاب مش ضرب جنون”.

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وأضافت في إطار حوارها مع المتابعين: “لا بس احضر الحلقة بحس قلبي بيطري مليار وأكيد كنت غبت عن الوعي”. وعما إذا دعيت يوماً للمشاركة في البرنامج قالت: “كان على وشك تصير بس الحمدالله ربي خلصني”.

وتابعت: “مش مهم يحطني براسو مهم إذا قدر يوصلي. مهضوم رامز أنا بحبه بس من بعيد” وهو ما يعني أنها لا ترغب في المشاركة في البرنامج لأنها تشعر بالخوف.

يذكر أن برنامج المقالب أحدث ضجة كبيرة منذ بدء عرض حلقاته الأولى التي حل ضيوفاً عليها كل من الفنانة غادة عادل والفنانة ياسمين صبري ولاعب كرة القدم التونسي علي معلول.