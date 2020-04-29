الأمير هاري يحتفل بالذكرى الـ 75 لرسوم الكرتون المفضلة لديه منذ طفولته

متابعة بتجــــــــــرد: نشر دوق ساسكس الأمير هاري، فيديو صغيراً قدّم من خلاله الحلقة الخاصة الّتي ستعرض إحتفالاً بالذكرى ال75 لسلسلة الرسوم المتحرّكة “توماس والاصدقاء” المخصصة للأطفال بعنوان Thomas and Friends: The Royal Engine “.

ويُشار إلى أنّ هذه الحلقة قد سجّلت في شهر كانون الثاني من هذا العام، أي قبل مغادرة الأمير هاري وزوجته ميغان إلى أميركا، وستتضمّن شخصية كرتونية للملكة إليزابيث وأخرى للأمير تشارلز، كما ستضم شخصية الدوقة، الّتي بدت تشبه ميغان ماركل وكانت بصوت الممثلة البريطانية روزاموند بايك.

وفي المقدّمة الّتي ظهر فيها هاري، بدا وهو يقرأ كتاباً من سلسلة توماس والأصدقاء، وقال:” لقد كان Thomas The Tank Engine، وجهاً مريحاً ومألوفاً للعديد من العائلات على مدار السنوات ال75 الماضية، وهو مسلٍّ ويثقف الأطفال حول القضايا المهمة من خلال القصص والشخصيات المثيرة”.

وأضاف:” لقد كنتُ من المعجبين كثيراً بهذه السلسلة، وأنا فخور جدًا لأنه طُلب مني المشاركة في هذه الحلقة الخاصة. أتمنى لThomas & Friends ذكرى مميّزة تقوم على 75 عاماً من الصداقة والعمل الجماعي”.

والجدير بالذّكر أنّ الحلقة، الّتي تستغرق 22 دقيقة، ستُصدر أوّلاً في الولايات المتّحدة نهار الجمعة ويُتوقّع أن تكون متوفّرة في أكثر من 180 بلداً.