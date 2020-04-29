مراسل في بثٍّ مباشرٍ من دون بنطلون.. لم يدرك أن الجميع يراه

متابعة بتجــــــــــرد: يساعد العمل من المنزل الّذي فرضه فيروس كورونا المستجد، على الإسترخاء نوعاً ما وإنجاز المطلوب من على السرير أو الأريكة والإستمتاع بالوجبات الخفيفة وارتداء الثياب الواسعة الفضفاضة. إلّا أنّه لم يكن هكذا الحال مع مراسل ABC News، ويل ريف (27 عاماً) الّذي يستوجب عليه عمله الظهور على شاشة التلفزيون من منزله.

وفي التّفاصيل، فقد ظهر ريف أمس الثلاثاء في البرنامج الأميركي الأشهر “Good Morning America” للحديث عن الصيدليات التي تستخدم طائرات من دون طيار لتقديم الوصفات الطبية لمرضى الفيروس. وقد قام ريف بتصوير نفسه لكنّه فشل في اتّخاذ الزاوية الصحيحة للكاميرا بحيث لاحظ المشاهدون أنّه كان يرتدي بدلة كاملة، ولكن تبيّن أنّها من دون سروال. وانتقل المشاهدون بسرعة إلى تويتر للاتصال به.

وفي حين غطّت العناوين الرئيسية للبرنامج ساقيه في البداية، لكنّه سرعان ما ظهر بملابس التمرينات الرياضية أسفل السترة.

وردّاً على تغريدة طلب من خلالها أحدهم منه ارتداء البنطلون، أكّد ريف أنّه كان يرتدي السروال القصير وتابع ممازحاً أنّه لن يتم تعيينه كمصوّر ومشغّل للكاميرا في أي وقتٍ قريبٍ.