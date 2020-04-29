متابعة بتجــــــــرد: فاجأ لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا محبي سينتيا صامويل بعد متابعته حساب الممثلة اللبنانية عبر انستغرام.
وقد قامت سينتيا بدورها بإعادة متابعته، الأمر الذي شكّل موجة تحليلات عما اذا كانت هناك معرفة شخصية بين النجمين.
يذكر أن سينتيا صامويل هي أوّل ممثلة لبنانية وعربية يتابعها نيمار على انستغرام، فما هي طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما؟
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار دا سيلفا يثير الجدل حوله والسبب: متابعته حساب هذه الممثلة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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