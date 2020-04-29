نيمار دا سيلفا يثير الجدل حوله والسبب: متابعته حساب هذه الممثلة اللبنانية

متابعة بتجــــــــرد: فاجأ لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا محبي سينتيا صامويل بعد متابعته حساب الممثلة اللبنانية عبر انستغرام.

وقد قامت سينتيا بدورها بإعادة متابعته، الأمر الذي شكّل موجة تحليلات عما اذا كانت هناك معرفة شخصية بين النجمين.

يذكر أن سينتيا صامويل هي أوّل ممثلة لبنانية وعربية يتابعها نيمار على انستغرام، فما هي طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما؟