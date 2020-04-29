"رمضان جانا".. "عبدالمطلب" يغنيها مضطرا مقابل 6 جنيهات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغنية "رمضان جانا" أيقونة رمضان العربية التي رددها الأجيال منذ 50 عاما حتى يومنا هذا، غناها الفنان المصري الراحل محمد عبدالمطلب، ولحنها الموسيقار محمود الشريف، وهي من كلمات حسين طنطاوي.
رفض الراحل غناءها في البداية، إلا أنه وافق بعدها بسبب حاجته للمال، وقد أخذ 6 جنيهات أجرا للأغنية و20 جنيها أجر إنتاجها في مصر.
يذكر أن عبدالمطلب تُوفي في أغسطس/آب من عام 1980، وأنتج التلفزيون المصري الفيديو كليب الشهير للأغنية من إخراج يسري غرابة بعد رحيله، وتم تصويره في شوارع حي الحسين أثناء الاستعداد لقدوم شهر رمضان، وعُرض للمرة الأولى عام 1981.
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