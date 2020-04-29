هيفا وهبي على كرسي المُشاهد في رمضان، ماذا تتابع؟

كشفت النجمة اللبنانية هيفا وهبي أنها تتابع خلال شهر رمضان المبارك ثلاث مسلسلات وهي: “بـ 100 وش، خيانة عهد، الإختيار”.

جواب هيفا أتى رداً على سؤال من إحدى المتابعات التي قالت لها “بتشوفي مسلسلات ايه في رمضان يا قمر الحلوين؟” لترد هيفا قائلة: “100 وش، خيانة عهد، الإختيار”.

وتغيب الممثلة هيفا وهبي عن شهر رمضان الكريم، حيث انضمت الى صفوف المشاهدين لمتابعة المسلسلات التي يتم عرضها في هذا الشهر على الشاشات وذلك بعدما خرج مسلسلها “أسود فاتح” من المنافسة بسبب توقف تصويره في لبنان مع بداية أزمة كورونا.

“أسود فاتح” من انتاج شركة الصبّاح اخوان، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، بطولة مجموعة من النجوم نذكر منهم: هيفا وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، روجينا، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف وغيرهم.