“شمعة أمل” من داليدا خليل على نيّة مرضى كورونا

“شمعة أمل” مبادرة أطلقها الكاتب شاكر خزعل منذ أيامٍ من مقرّ حجره في بيروت، حيث دعا الكلّ من حول العالم لإضاءة الشموع الإفتراضية على نيّة المرضى والمصابين والناس الأكثر تضرراً وتأثّراً بفيروس كورونا.

يهدف “شاكر” من خلال التطبيق إلى نشر الأمل مكان اليأس، والنور مكان الظلمة، داعياً الجميع إلى التوقف عن تعداد حالات المرضى والمصابين والوفيات، وإلى البدء بتعداد شموع الأمل المضاءة في كلّ بلد، لعلّ الأمل ينتشر أسرع من الكورونا.

ما كان من النجمة اللبنانية داليدا خليل، إلا أن تلبي دعوة الكاتب شاكر خزعل وأضاءت شمعة أمل بإسم لبنان وكتبت: “أنا انضممت الى حملة “شمعة أمل” للكاتب شاكر خزعل وقمت بإضاءة شمعة أمل باسم لبنان للعالم، انضموا لنا كي نضوي شموع بأسمائنا من كل الدول العربية، حملوا التطبيق المجاني وزودوا شموع لبنان والعالم العربي http://candle.app”.

لا تتردد النجمة داليدا خليل في الإنضمام الى حملات تخدم المجتمع والإنسان فقد سبق وشاركت في حملة نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تعمل، ولدعم احتياجات المرأة والفتاة حول العالم، حيث شارك في الحملة عدد كبير من الوجوه والشخصيات المعروفة والفعالة في المجتمع.