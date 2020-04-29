مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس عن عمل إيطالي.. والجمهور يكشف النهاية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حظي مسلسل "لعبة النسيان" والذي تعلب دور البطولة فيه الفنانة المصرية دينا الشربيني، بنصيبٍ لا بأس به من المتابعة منذ أولى لحظات عرضه، خصوصا وأن الفنان المصري عمرو دياب كان قد روّج له في أكثر من مرة عبر حسابه الخاص على إنستغرام.

وبعد عرض حلقتين من المسلسل، بدأ العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، يربطون بينه وبين مسلسلٍ إيطاليٍ قصير يحمل اسم Mentre ero via أو "عندما ذهبت"، يتشابه إلى حدٍ بعيد مع ما تعيشه دينا الشربيني في المسلسل.

ومن أبرز نقاط الشبه الموجودة بين المسلسلين والتي دعت الجمهور للشك بأن يكون لعبة النسيان مأخوذا عن النسخة الإيطالية، أنه في العملين تتعرض البطلة لحادث وتدخل في غيبوبة، ومدتها 4 أشهر، لتعود بعدها البطلة للحياة دون أن تتذكر أي شيء عن السنوات الأخيرة من حياتها، كما أنَّ زوجها وعشيقها يموت في كلا العملين ولديها طفلان، مع وجود اختلافٍ بسيط وهو أنَّ من سيساعد البطلة في تذكر حياتها في العمل المصري هو شقيق زوجها لكن في الإيطالي هو شقيق عشيقها.

وهو ما دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأن تكون النهاية مقتسبة أيضا عن النسخة الإيطالية، والتي تتضمن أحداثها تذكر البطلة الأحداث رويدا رويدا من خلال الأحلام، لتجد أنها بالفعل تسببت في مقتل عشيقها دون قصد وأن شقيقه حاول طوال فترة علاجها تضليلها بمعلومات غير صحيحة أو حقيقية وذلك بمساعدة الطبيب النفسي وتعمّد علاجها بشكل خاطئ، لتخبر الشرطة الحقيقة الكاملة، وينتهي بها المطاف في السجن لمدة 4 سنوات.

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يُذكر أنه وفي وقتٍ سابق انتقد المخرج خالد يوسف جملة حوارية في مسلسل لعبة النسيان، واعتبر أن هذه الجملة "خيطت المسلسل كله بغرزة واحدة"، إذ قال يوسف في تغريدة نشرها عبر تويتر: "جملة واحدة خيطت مسلسل بغرزة واحدة، انا الطبيبة النفسية بتاعتك من قبل الجريمة واعرف عنك كل حاجة، دي الجملة اللي تسببت في إفساد مسلسل حلو وبطلته ممثلة من طراز رفيع وضيعت كل جهود صانعيه".

ومسلسل لعبة النسيان، من بطولة الفنانة دينا الشربيني، وأحمد داوود، وإنجي المقدم، وتقوم دينا الشربيني في المسلسل بدور زوجة خائنة يُقتل زوجها وعشيقها وتفقد الذاكرة، وتحاول جاهدة معرفة تفاصيل ما حدث معها.