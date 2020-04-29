ظهور أمل بوشوشة الأول في "النحات" بمشهد صامت.. والجمهور: بألف معنى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما تساءل جمهور مسلسل "النحات"، عن سبب عدم ظهور الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة في الحلقات الأولى من العمل الدرامي، وأخذ ذلك التساؤل حيزاً كبيراً من الاهتمام؛ أطلت بوشوشة في حلقة الأمس، ليخطف حضورها المتابعين من أول لحظة.

وعلى الرغم من أنَّ ظهور بوشوشة كان في مشهدٍ واحدٍ ليش أكثر، إلا أنَّ هذا المشهد وحسب وصف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان بألف معنى وكلمة، إذ ظهرت الفنانة الجزائرية في مشهدٍ صامتٍ لعدة ثوان، تقف داخل منزلٍ متهالك وهي ترتدي اللون الأسود، وسيطرت على ملامحها الحزن والذبول، لتترجم مشاعرها من خلال لغة جسدها فقط والتي تعبر فيها عن حالة حزنٍ عميقة وصدمةٍ بالغة، مما أثار تعاطف الجمهور معها متسائلين عن سبب وصولها إلى هذه الحالة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهد أمل بوشوشة على نطاقٍ واسعٍ، بين من يعلن حماسه لمعرفة قصتها وبين من يشيدُ بأدائها المُتقن وبأنها كعادتها لم تخيّب آمالهم في أي ظهورٍ لها حتى ولو كان بسيطاً.

ومن المعروف أنَّ أمل بوشوشة ستقوم بتجسيد شخصية "نوال الملاحي" والتي ما تزال ملامحها غامضة، حيث لم تكشف أمل عبر الإعلام عن أي تفاصيل تتعلق بهذه الشخصية، والعلاقة التي ستربطها بنجم العمل الفنان السوري باسل خياط.

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كما بات من المعروف أيضاً أنَّ عدد حلقات المسلسل لن تتجاوز الـ 15 حلقة بسبب إيقاف التصوير، إذ قالت أمل عن ذلك في تصريحٍ صحفيٍ لها: "الكل صار يعرف إنو أزمة كورونا أثرت بشكل كبير تقريباً على كل المسلسلات التي كان يتم تصويرها لشهر رمضان الكريم، مما اضطرنا لقسم العمل إلى جزئين حيث سيعرض 15 حلقة خلال شهر رمضان ليستكمل بعد الشهر الفضيل".

وأضافت: "لكل اللي عم يسأل عن شخصية نوال الملاحي في مسلسل النحات حسب التسلسل المنطقي للأحداث والضرورة الدرامية رح يبلش ظهور الشخصية من الحلقة الخامسة ويستمر لنهاية العمل للحلقة 30".

هذا ويواصل مسلسل "النحات" حصد نسبة متابعة تعد عالية، إذ وبحسب تقريرٍ صحفي بأنَّه وصل إلى 5 مليون متابع، وبأنَّ أكثر جمهور المسلسل هم من الإمارات والجزائر والمغرب، على الرغم من النقد الذي وجه إليه في البداية بأن هناك بطئاً في وتيرة أحداثه، وهو السبب الذي عزاه البعض إلى أن أداء الممثلين وقدرتهم على تقمص الشخصية غطى على تلك الانتقادات.