زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سرا.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مصدر مطلع في الوسط الفني، عن إتمام زواج الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، ومواطنها الفنان أحمد العوضي، بشكل سري بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"فوشيا" أن ياسمين وأحمد تزوجا بالفعل قبل بدء شهر رمضان بأيام قليلة، دون الكشف عن الأمر حتى لأقرب أصدقائهما، وذلك تمهيدًا لإعلان الخبر لوسائل الإعلام في الوقت المناسب.

وتابع أن الفنانين أرادا عدم إثارة الجدل وتسليط الضوء على حياتهما الخاصة، وبالتالي وقوعهما في المزيد من المشكلات، خاصة بعد الأزمة التي وقعت بين ياسمين عبدالعزيز وشقيقها الفنان وائل عبدالعزيز على خلفية علاقتها بأحمد العوضي، قبل أن يعلن وائل اعتذاره لها وخروجه من حياتها.

وكانت حرب كلامية قد اندلعت بين الفنان أحمد العوضي وزميله وائل عبد العزيز، على خلفية العلاقة التي تربط الأول بشقيقة الثاني ياسمين عبد العزيز، إذ شن عليها هجوما لاذعا وفضح أسرارا عائلية خاصة، مؤكدا أنه لن يسمح لها بهذه العلاقة بتلك الطريقة قبل أن يبادر بحذف منشوره بعد قرابة الساعتين وتفاعل الكثير من الجمهور معه.

Advertisements

ودارت حالة من الجدل خلال الأشهر الماضية حول علاقة ياسمين بالعوضي، حتى اضطرهما منشور لشقيق الأولى إلى كشف طبيعة هذه العلاقة في ظل عدم رضاه عن صورهما التي يتم نشرها عبر حساباتهما من آن لآخر دون تحديد ما يرميان إليه قبل أن يعلن اعتذاره لها في النهاية وخروجه من حياتها.

وخلال الأيام الأخيرة ظهرت العديد من الدلائل التي تؤكد خبر زواج ياسمين والعوضي، وهي تزايد الغزل المتبادل بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعترافات الصريحة بالحب أكثر من مرة، ما زاد من تيقن الجمهور بشأن اقتراب اتخاذ علاقتهما شكلًا رسميًا، وهو ما تم بالفعل قبل شهر رمضان الكريم.

وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز، دراما رمضان الحالي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي يدور في إطار رومانسي واجتماعي، حيث تجسد الزوجة المثالية التي تتعرض للظلم من زوجها حتى قام بتطليقها، وتبحث عن حب جديد، يعوض ما فاتها من السعادة في زواجها الأول.

فيما يخوض أحمد العوضي السباق الرمضاني الدرامي بمسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، حيث يجسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، وتدور حرب بين الخير والشر في العمل الذي يروي بطولة ضابط القوات المسلحة المصرية أحمد المنسي والذي يقوم ببطولته كرارة.