مقتل طباخة عالمية شهيرة مع جنينها والزوج جثة في النهر.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحف أمريكية عن جريمة مروعة راحت ضحيتها طاهية شهيرة كانت حاملاً فتعرضت للقتل داخل منزلها بولاية نيوجيرسي، كما عثرت السلطات الأمنية على جثة زوجها في نهر هدسون بالولاية نفسها.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية الأربعاء، إن الجريمة أنهت حياة الطباخة العالمية الشابة غاريما كوثاري، والتي تبلغ من العمر 35 عامًا، مشيرة إلى أنه بعد تشريح الطبيب الشرعي لجثة القتيلة، تبين أن إصابات في الجزء العلوي من جسم كوثاري تسببت في وفاتها.

وعلقت المدعية العامة في مقاطعة هدسون بولاية نيوجيرسي، إستر سواريز، في بيان، إن الفحص الطبي أظهر أن كوثاري كانت حاملاً في شهرها الخامس عندما قتلت.

وخلال عملية البحث عن زوجها مان موهان مول؛ ذكرت السلطات أنه تم العثور على جثته في نهر هدسون، وأضاف المحققون أن سبب وفاته لم تحدد بعد، وأن جثته تخضع للفحص الطبي.

تفاصيل الجريمة بدأت تتكشف للسلطات الأمنية عندما وردها في الساعة الـ 8 صباحًا في الـ 26 من أبريل تقارير عن محاولة انتحار محتملة في نهر هدسون بالقرب من شارع مونتجومري في مدينة جيرسي.

وأوضحت الشرطة أن كوثاري كانت سابقا موظفة في القطاع المالي في الهند، قبل أن تتحول إلى مهنة الطبخ وتصبح طاهية عالمية، وكانت من بين المتنافسين الخمسة عشر في مسابقة "أفضل طباخ بالهند" في عام 2010.

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وتابعت بأن الزوجين افتتحا مطعمهما قبل أسابيع فقط من إعلان الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وبحلول الـ 30 من مارس أجبرت على الإغلاق وسط تفشي المرض.

وبينت أنه في الـ 16 من أبريل، يبدو أنها أعادت فتح المطعم لتوصيل الوجبات للمنازل، وأعلنت أنها ستتبرع أيضًا بوجبات إلى مركز مدينة جيرسي الطبي.

وانتقلت كوثاري بعد تخرجها من معهد طبخ شهير في باريس إلى نيويورك، وأصبحت تدير مناسبات كبرى، وتشرف على ولائم يقيمها مشاهير، من بينها عائلة كلينتون وعائلة غيتس.

أما زوجها مول (37 عاما) فهو خريج معهد الهند للتكنولوجيا، وجاء إلى الولايات المتحدة للحصول على درجة الماجستير في الهندسة المالية من جامعة كولومبيا.