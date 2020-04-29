فتاة عارية تظهر خلال لقاء تلفزيوني لصحفي إسباني تكشف فضيحة مدوية.. فيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سبب مقطع فيديو ضجة عارمة في المجتمع الإسباني بعدما ظهرت فتاة شبه عارية بشكل مفاجئ خلال مقابلة تلفزيونية للصحفي ألفونسو ميرلوس من بيته على إحدى القنوات التلفزيونية.

وتعرض الصحفي ميرلوس لهجوم كبير من إسبانيين ووجهوا له العديد من التساؤلات، كما اعتبروا أن الأمر غير أخلاقي واتهموه بتدبير الأمر والتخطيط له.

وواكبت الصحافة الإسبانية هذه الضجة وقامت بتغطيتها بشكل واسع نظرًا لأنها أخذت أصداء في البلاد وأعطتها حيزا كبيرا، ووفق الصحف فإن لقطة الفتاة شبه العارية كشفت خيانات وضحايا ظهروا ليواجهوا الصحافي والمحلل السياسي المعروف ألفونسو ميرلوس، أبرزهم السياسية المعروفة في إسبانيا مارتا لوبيز والتي كانت تنوي الزواج منه منذ العام الماضي رغم عامل السن بينهما.

وأضافت الصحف أن مكانة المعنيين، (ميرلوس ومارتا) الأول محلل مشهور والأخرى تنتمي للحزب الاشتراكي وسبق لها الترشح لمناصب قيادية، إلى حد استضافتهما في برنامج تلفزيوني عرض فيه شريط مصور آخر للمحلل ذاته وهو برفقة فتاة في وضع حميمي، اتضح أنه كان على علاقة معها أيضا تدعى أليكسيس ريفاس (27 سنة)، وهي مراسلة لإحدى القنوات التلفزيونة.

وحاول الصحفي المشهور تقديم الاعتذار إلى السياسية التي تكبره بست سنوات (46 سنة) حينما واجهها في برنامج مسائي معروف بنسب متابعته العالية، فكان ردها مفاجئا. فعندما طلب منها مقدم البرنامج التوجه بالكلام إلى "حبيبها"، سألته: "هل تعتذر لأنك تتصور أنك أسأت إلي أم أنك فعلت ذلك لأنك تحس فعلا أنك أسأت إلي؟".

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فرد عليها: "ما يجب أن أقوله هو أنه منذ فترة وأنا في علاقة جميلة جدا تم الكشف عنها الآن علنا"، لترد عليه: "لقد فعلت كل ما هو ممكن لرعايتك ومساعدتك، ومع ذلك إذا شعرت أنني لم أقم بعمل جيد فلا حرج في أن أعتذر" فتركته وعادت إلى كرسيها وهو غادر قاعة التصوير.

وعرض البرنامج صورا لمارتا تكشف عن أن حبيبها السابق كان يخونها في الفترة التي أعلنت هي عن قُرب زواجها به، ولم تستطع مقاومة دموعها.

وظهرت السياسية الإسبانية في مقابلة أخرى بعد هذه المواجهة، وكشفت عن تفاصيل جديدة بينها والصحافي المحلل، قائلة إنها دخلت معه قبل شريط الفيديو في نقاش حاد، لكن سرعان ما تصالحا، وقد أرسلت إليه بعد ذلك رسالة اعتذار، وفعل هو أيضا ذلك معبرا لها عن حبه لها. وقد عبرت عن خيبتها لأن هذا حدث في الوقت الذي يواعد المراسلة التي ظهرت في الفيديو في منزله.

وفاجأ ألفونسو الجمهور بمقطع فيديو أطلت فيه صديقته الجديدة، بعدما ظهرت خلفه بملابس داخلية، وهو ما تفاعلت معه السياسية عبر سحبها متابعته على جميع مواقع التواصل قبل أن تقابله في البرنامج وجها لوجه.