"مع السلامة يا طيب".. كريم فهمي ينعى خاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان كريم فهمي، خاله أحمد العطار، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.
ونشر "فهمي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لخاله الراحل، علق عليها: "خالي في ذمة الله، مع السلامة يا طيب يا جدع، مع السلامة يا حبيبي، لو سمحتوا ادعوله".
من ناحية أخرى، يشارك الفنان كريم فهمي، في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2020.
مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، تارا عماد.
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